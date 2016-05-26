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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
Вкладчик1234 написав:
Ровно через час неудачный перевод откатился
Мой тоже - уже пульнула по-новой - всё дошло в мгновение ока )
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Кассандра
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Чет 07 січ, 2021 10:12
cohan