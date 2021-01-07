Мой тоже - уже пульнула по-новой - всё дошло в мгновение ока )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:38
прогноз 50% - дойдет - не дойдет
вам нужно радоваться - год назад (во время летит) они на карту возвращались не мгновенно еще ))
для p2p - уже хвалил - тудубанк,
Форвард и ПУМБ - это всегда без гарантий, но, к счастью, с быстрым возвратом на баланс
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