|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
Вкладчик1234 написав:
Ровно через час неудачный перевод откатился
Мой тоже - уже пульнула по-новой - всё дошло в мгновение ока )
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1185
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:38
Кассандра написав:Вкладчик1234
понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку
И каков прогноз, коллега?
прогноз 50% - дойдет - не дойдет
вам нужно радоваться - год назад (во время летит) они на карту возвращались не мгновенно еще ))
для p2p - уже хвалил - тудубанк,
Форвард и ПУМБ - это всегда без гарантий, но, к счастью, с быстрым возвратом на баланс
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:58
Отменили снижение процентов по картам с 12 января.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08
Порт написав:
Отменили снижение процентов по картам с 12 января.
Эта новость была 3 дня назад
.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2183
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92239
|10973782
|
Чет 07 січ, 2021 20:29
cohan
|
|18422
|2587816
|
|
|53
|11679
|
Чет 07 січ, 2021 10:12
cohan
|