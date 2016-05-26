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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4531453245334534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29

  Вкладчик1234 написав:Ровно через час неудачный перевод откатился

Мой тоже - уже пульнула по-новой - всё дошло в мгновение ока )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:38

  Кассандра написав:Вкладчик1234 понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку :) И каков прогноз, коллега? :roll:


прогноз 50% - дойдет - не дойдет
вам нужно радоваться - год назад (во время летит) они на карту возвращались не мгновенно еще ))

для p2p - уже хвалил - тудубанк,
Форвард и ПУМБ - это всегда без гарантий, но, к счастью, с быстрым возвратом на баланс
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:58

Отменили снижение процентов по картам с 12 января.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Порт написав:Отменили снижение процентов по картам с 12 января.

Эта новость была 3 дня назад.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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  #<1 ... 4531453245334534
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