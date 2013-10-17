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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4531453245334534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29

  Вкладчик1234 написав:Ровно через час неудачный перевод откатился

Мой тоже - уже пульнула по-новой - всё дошло в мгновение ока )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:38

  Кассандра написав:Вкладчик1234 понятно, значит я-таки не одна. Я форвардом недавно пользуюсь, поэтому такая синтуёвина для меня в диковинку :) И каков прогноз, коллега? :roll:


прогноз 50% - дойдет - не дойдет
вам нужно радоваться - год назад (во время летит) они на карту возвращались не мгновенно еще ))

для p2p - уже хвалил - тудубанк,
Форвард и ПУМБ - это всегда без гарантий, но, к счастью, с быстрым возвратом на баланс
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:58

Отменили снижение процентов по картам с 12 января.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Порт написав:Отменили снижение процентов по картам с 12 января.

Эта новость была 3 дня назад.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поделюсь практичным кейсом:

Снятие налички с КОКО ДЕБИТ Виза; было задействовано два терминала - Привата и Ощадбанка (терминал Форварда попробуй ещё найди).

1) Ощадбанк даёт 3х2000 грн. Дальше отлуп. По Мастеркарду максимум - 3Х1000 грн... :(
2) Приват выдаёт 6х2000 грн :shock: (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).

С интервалом 2 суток - дало снять 77к гривен (львиная доля через Приватовский банкомат), без комиссии :!: .
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера и сегодня с переводами все норм, доходят мгновенно
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

В нашей провинции только мини офис для выдачи карт. Подскажите практичные варианты гашения грейса по кредитке
*******
valya
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  #<1 ... 4531453245334534
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