Мой тоже - уже пульнула по-новой - всё дошло в мгновение ока )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:38
прогноз 50% - дойдет - не дойдет
вам нужно радоваться - год назад (во время летит) они на карту возвращались не мгновенно еще ))
для p2p - уже хвалил - тудубанк,
Форвард и ПУМБ - это всегда без гарантий, но, к счастью, с быстрым возвратом на баланс
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эта новость была 3 дня назад.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поделюсь практичным кейсом:
Снятие налички с КОКО ДЕБИТ Виза; было задействовано два терминала - Привата и Ощадбанка (терминал Форварда попробуй ещё найди).
1) Ощадбанк даёт 3х2000 грн. Дальше отлуп. По Мастеркарду максимум - 3Х1000 грн...
2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
С интервалом 2 суток - дало снять 77к гривен (львиная доля через Приватовский банкомат), без комиссии .
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчера и сегодня с переводами все норм, доходят мгновенно
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
В нашей провинции только мини офис для выдачи карт. Подскажите практичные варианты гашения грейса по кредитке
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:32
р2р либо сэп с др банка
почтовый перевод
отправить нарочным
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:34
подтверждаю, тоже много переводов сделал, все лктает как надо
Кешбечные карты!
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:37
Задолженность в грейсе нуна погасить за 1 банкдн до РД
Это можно сделать из ИБ Фарса, р2р-дернув с любой карты или СЭПнуть (лучше до 12..14:00) из ИБ др. банка.
Можно и р2р-толкнуть из др. банка, но за +2..3дн до РД.
Востаннє редагувалось clientage в Нед 10 січ, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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