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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4532453345344535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:2) Приват выдаёт 6х2000 грн :shock: (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
Зря боялись - что по визе что по мастеру без проблем можно снять 15 к в сутки (правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15). И в этот день в Привате вы больше ничего снять с этой карты не сможете. А вот по Ощаду - по другому - там в каждом следующем банкомате можно снять по 6 тыс. грн. в день - дальше отлуп. Но если город большой и концентрация банкоматов ощада в определенном месте большая - то можно и снять много.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5511
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15

кто-то меня учил - Аваль выдает по визе 5к за один раз.
Ощад - дает 3 попитки , приват - не более 15 к за 3 часа
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:54

  Goodman написав:
  Flamingo написав:правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15

кто-то меня учил - Аваль выдает по визе 5к за один раз.
Ощад - дает 3 попитки , приват - не более 15 к за 3 часа

Ну это вовсе не противоречит тому что написал я - ведь я просто отвечал на конкретную цитату по привату - в других банках конечно ситуация может быть иная
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5511
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
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  #<1 ... 4532453345344535
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