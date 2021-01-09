jay2004 написав:2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
Зря боялись - что по визе что по мастеру без проблем можно снять 15 к в сутки (правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15). И в этот день в Привате вы больше ничего снять с этой карты не сможете. А вот по Ощаду - по другому - там в каждом следующем банкомате можно снять по 6 тыс. грн. в день - дальше отлуп. Но если город большой и концентрация банкоматов ощада в определенном месте большая - то можно и снять много.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0