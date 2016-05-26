jay2004 написав:2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
Зря боялись - что по визе что по мастеру без проблем можно снять 15 к в сутки (правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15). И в этот день в Привате вы больше ничего снять с этой карты не сможете. А вот по Ощаду - по другому - там в каждом следующем банкомате можно снять по 6 тыс. грн. в день - дальше отлуп. Но если город большой и концентрация банкоматов ощада в определенном месте большая - то можно и снять много.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Снятие налички с КОКО ДЕБИТ Виза; было задействовано два терминала - Привата и Ощадбанка (терминал Форварда попробуй ещё найди).
1) Ощадбанк даёт 3х2000 грн. Дальше отлуп. По Мастеркарду максимум - 3Х1000 грн... 2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
С интервалом 2 суток - дало снять 77к гривен (львиная доля через Приватовский банкомат), без комиссии .
Вот сегодня я решил оплатить Нефтегаз через веб-банкинг "Forward online". Не доволен!
1 До оплаты нельзя проверить реквизиты IBAN, ЄДРПОУ. 2 В назначении платежа нельзя указать что-либо, фактически сам текст назначения платежа до оплаты увидеть нельзя. 3 После оплаты имеем две квитанции:
первую квитанцию можно загрузить из активностей по карте и она же пробивается по коду на госпортале проверке квитанций, назначение платежа следующие: Оплата за Комунальні платежі Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Код операції: 012345678.
вторую квитанцию (они её назвали как "платіжне доручення") нашёл в Истории, там назначении увидел номер лицевого счёта: Оплата за Комунальні платежі Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Клієнт - 987654321. Код операції: 012345678.
4 И не увидел, что на эти файлики наложен КЭП. 5 Также отсутствует дата валютирования.
ps Сама оплата в личном кабинете Нефтегаза отобразилась быстро.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:Вот сегодня я решил оплатить Нефтегаз через веб-банкинг "Forward online". Не доволен!
1 До оплаты нельзя проверить реквизиты IBAN, ЄДРПОУ. 2 В назначении платежа нельзя указать что-либо, фактически сам текст назначения платежа до оплаты увидеть нельзя. 3 После оплаты имеем две квитанции:
первую квитанцию можно загрузить из активностей по карте и она же пробивается по коду на госпортале проверке квитанций, назначение платежа следующие: Оплата за Комунальні платежі Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Код операції: 012345678.
вторую квитанцию (они её назвали как "платіжне доручення") нашёл в Истории, там назначении увидел номер лицевого счёта: Оплата за Комунальні платежі Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Клієнт - 987654321. Код операції: 012345678.
4 И не увидел, что на эти файлики наложен КЭП. 5 Также отсутствует дата валютирования.
ps Сама оплата в личном кабинете Нефтегаза отобразилась быстро.
Фарс дає кишмиш за такі оплати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Снятие налички с КОКО ДЕБИТ Виза; было задействовано два терминала - Привата и Ощадбанка (терминал Форварда попробуй ещё найди).
1) Ощадбанк даёт 3х2000 грн. Дальше отлуп. По Мастеркарду максимум - 3Х1000 грн... 2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
С интервалом 2 суток - дало снять 77к гривен (львиная доля через Приватовский банкомат), без комиссии .
jay2004 написав:2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).
Зря боялись - что по визе что по мастеру без проблем можно снять 15 к в сутки (правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15). И в этот день в Привате вы больше ничего снять с этой карты не сможете. А вот по Ощаду - по другому - там в каждом следующем банкомате можно снять по 6 тыс. грн. в день - дальше отлуп. Но если город большой и концентрация банкоматов ощада в определенном месте большая - то можно и снять много.
КОКО КРЕДИТ собственные средства в Приватовском банкомате - без комиссии? Кто пробовал?
Банкомати цієї контори. Вроді партнер Фарса...принаймні колись був.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.