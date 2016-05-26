Додано: Нед 10 січ, 2021 15:37

jay2004 написав: 2) Приват выдаёт 6х2000 грн (с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка). 2) Приват выдаёт 6х2000 грн(с перерывом 15 минут) . Дальше не пробовал - боялся блока карты или изьятие... Использовал три разных карты Виза (3 различных акка).

Зря боялись - что по визе что по мастеру без проблем можно снять 15 к в сутки (правда по визе это будет 8 подходов а по МС - 15). И в этот день в Привате вы больше ничего снять с этой карты не сможете. А вот по Ощаду - по другому - там в каждом следующем банкомате можно снять по 6 тыс. грн. в день - дальше отлуп. Но если город большой и концентрация банкоматов ощада в определенном месте большая - то можно и снять много.