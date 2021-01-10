Да. Постоянно и многократно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да. Постоянно и многократно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
В любом банкомате Украины - без комиссии.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:18
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:51
СоСо Ванакарта.
Тільки вихід в нал 0,5% коміса...але є двохходівка щоб це обійти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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