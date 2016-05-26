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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:21
jay2004 написав:
КОКО КРЕДИТ собственные средства в Приватовском банкомате - без комиссии? Кто пробовал?
Да. Постоянно и многократно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:54
jay2004 написав:
КОКО КРЕДИТ собственные средства в Приватовском банкомате - без комиссии? Кто пробовал?
В любом банкомате Украины - без комиссии.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:18
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:51
swan forever написав:
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
СоСо Ванакарта.
Тільки вихід в нал 0,5% коміса...але є двохходівка щоб це обійти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 січ, 2021 04:31
Квесторе_поверніться написав:
СоСо Ванакарта.
Тільки вихід в нал 0,5% коміса...але є двохходівка щоб це обійти.
Перевод на людську
Конкордбанк , Onecard .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Пон 11 січ, 2021 06:54
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
СоСо Ванакарта.
Тільки вихід в нал 0,5% коміса...але є двохходівка щоб це обійти.
Перевод на людську
Конкордбанк , Onecard .
Шпасибо, я его понимаю почти всегда. А то, шо не могу перевести, то он и сам путается.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:20
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
СоСо Ванакарта.
Тільки вихід в нал 0,5% коміса...але є двохходівка щоб це обійти.
Жирна. Ще треба більш детально глянути верхню планку обмеження від суми СЕП.
Засмучує півпроцента за переказ в айконі, навіть більше ніж обнал гривні.
А що там за маневрування в два ходи що до гривні в нал?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:30
swan forever написав:
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
Для заданных условий подходит еще одна черная карта.
Мяу!)
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guntherhouse777
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