Да. Постоянно и многократно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да. Постоянно и многократно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
В любом банкомате Украины - без комиссии.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:18
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:51
СоСо Ванакарта.
Тільки вихід в нал 0,5% коміса...але є двохходівка щоб це обійти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 04:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Перевод на людську
Конкордбанк , Onecard .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 11 січ, 2021 06:54
Шпасибо, я его понимаю почти всегда. А то, шо не могу перевести, то он и сам путается.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:20
Жирна. Ще треба більш детально глянути верхню планку обмеження від суми СЕП.
Засмучує півпроцента за переказ в айконі, навіть більше ніж обнал гривні.
А що там за маневрування в два ходи що до гривні в нал?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:30
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
1. Горячка говорит, что 12,3 на год с бонусами.
Как проиходит выплата? ежемесячно и базовой составляющей и бонуса?
2. Попробовал тестово открыть депо онлайн, не увидел, где добавляются бонусы
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто нибудь открывал с бонусом
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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