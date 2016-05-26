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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:33
swan forever написав:
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
ПУМБ ВсеКарта
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:11
ukrprom2014 написав: swan forever написав:
Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!
ПУМБ ВсеКарта
У Пумбы бесплатный исходящий СЭП?)
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guntherhouse777
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