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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4534453545364537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:33

  swan forever написав:Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!

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  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:11

  ukrprom2014 написав:
  swan forever написав:Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!

ПУМБ ВсеКарта

У Пумбы бесплатный исходящий СЭП?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:бесплатный исходящий СЭП?

ні
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.
Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:11

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:бесплатный исходящий СЭП?

ні

Конечно, нет.
Значит, то были Вредные советы
guntherhouse777
 
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