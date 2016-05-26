ПУМБ ВсеКарта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:33
ПУМБ ВсеКарта
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:11
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.
Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:11
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:13
да все уже знают, я три месяца восстанавливал - пока то, пока депозитные на дебетку, пока се
на кредитке до сих пор нет лимитов
сбой называется "политика банка", сейчас после выдачи новой еще ждете смску когда карту можно активировать - после конфирма счета в налоговой
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Такая политика у них и год назад была, я и по дебетке ждал, и по кредитке. Но вот что-то с кредиткой пошло не так.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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