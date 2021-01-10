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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4535453645374538>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:33

  swan forever написав:Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!

ПУМБ ВсеКарта
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:11

  ukrprom2014 написав:
  swan forever написав:Пожалуйста, посоветуйте карту, аналогичную чёрной кокоше - вход-выход сэп и р2р бесплатный и без скрытых комиссий.
Гран мерси!

ПУМБ ВсеКарта

У Пумбы бесплатный исходящий СЭП?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:бесплатный исходящий СЭП?

ні
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.
Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:11

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:бесплатный исходящий СЭП?

ні

Конечно, нет.
Значит, то были Вредные советы
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:13

  ingtrans написав:Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.
Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.


да все уже знают, я три месяца восстанавливал - пока то, пока депозитные на дебетку, пока се
на кредитке до сих пор нет лимитов

сбой называется "политика банка", сейчас после выдачи новой еще ждете смску когда карту можно активировать - после конфирма счета в налоговой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:сейчас после выдачи новой еще ждете смску когда карту можно активировать - после конфирма счета в налоговой

Такая политика у них и год назад была, я и по дебетке ждал, и по кредитке. Но вот что-то с кредиткой пошло не так.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:12

  ingtrans написав:Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.
Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.

Проходив вже :? . В відділенні можете наполягти щоб швидше перевідкрили картку, бо стандартно там наче 40 днів чекати, але я попросив швидше і через 4 дні запросили відкрити заново рахунок. А також треба всі кошти перекинути з картки перед закриттям...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:19

  miltador написав:
  ingtrans написав:Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.
Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.

Проходив вже :? . В відділенні можете наполягти щоб швидше перевідкрили картку, бо стандартно там наче 40 днів чекати, але я попросив швидше і через 4 дні запросили відкрити заново рахунок. А також треба всі кошти перекинути з картки перед закриттям...

Я помнил, что тут отписывались по такой же ситуации, но не помнил кто.
По поводу перевода средство понятно, кешбэк тоже выведен, но вот непонятно, что будет с процентами, которые накапали на остаток за этот месяц. Их куда-то перечисляют или с ними можно распрощаться?
По поводу переоткрытия спрашивал. Сначала сказали, что открыть в тот же день не получится, но взяли время на посоветоваться. Через 5 минут перезвонили и сказали, что можно будет сразу же и открыть, но я в этом не очень уверен.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:26

  Алексей77 написав:Кто нибудь открывал с бонусом
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?

мне сегодня звонили, я отморозился, показалось в уме ниже 12%. Хотя 12,3 тоже не побегу.
8,6% - это что за депо?
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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