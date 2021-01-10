Додано: Пон 11 січ, 2021 19:19

miltador написав: ingtrans написав: Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.

Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты. Какое-то время назад писали, что карту пришлось переоформлять, потому что данные не были переданы в налоговою (я ФОП). И вот сегодня и мне позвонили, говорят был технический сбой, данные в налоговою не передали, кредитную карту надо закрыть. Потом, если что, можно новую открыть. Оформлял в начале сентября.Так что если есть ФОПы, то может и до вас дойти очередь с необходимостью закрытия карты.

Проходив вже . В відділенні можете наполягти щоб швидше перевідкрили картку, бо стандартно там наче 40 днів чекати, але я попросив швидше і через 4 дні запросили відкрити заново рахунок. А також треба всі кошти перекинути з картки перед закриттям... Проходив вже. В відділенні можете наполягти щоб швидше перевідкрили картку, бо стандартно там наче 40 днів чекати, але я попросив швидше і через 4 дні запросили відкрити заново рахунок. А також треба всі кошти перекинути з картки перед закриттям...

Я помнил, что тут отписывались по такой же ситуации, но не помнил кто.По поводу перевода средство понятно, кешбэк тоже выведен, но вот непонятно, что будет с процентами, которые накапали на остаток за этот месяц. Их куда-то перечисляют или с ними можно распрощаться?По поводу переоткрытия спрашивал. Сначала сказали, что открыть в тот же день не получится, но взяли время на посоветоваться. Через 5 минут перезвонили и сказали, что можно будет сразу же и открыть, но я в этом не очень уверен.