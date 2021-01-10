ingtrans написав:
непонятно, что будет с процентами, которые накапали на остаток за этот месяц. Их куда-то перечисляют или с ними можно распрощаться?
На жаль, прийдеться попрощатись. Я ще й попрощався з кешбеком якого було на момент закриття десь 70 грн
не став вже придумувати що б купити щоб добити кешбек)))
ingtrans написав:
По поводу переоткрытия спрашивал. Сначала сказали, что открыть в тот же день не получится, но взяли время на посоветоваться. Через 5 минут перезвонили и сказали, что можно будет сразу же и открыть, но я в этом не очень уверен.
Мені сказали що перевідкриття раніше строку треба узгоджувати їм з начальником відділення, її на той момент на місці не було тому особисто не спитав. Ну а вже за пару днів передзвонили що можна йти отримувати картки...