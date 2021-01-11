ingtrans написав:непонятно, что будет с процентами, которые накапали на остаток за этот месяц. Их куда-то перечисляют или с ними можно распрощаться?
На жаль, прийдеться попрощатись. Я ще й попрощався з кешбеком якого було на момент закриття десь 70 грн не став вже придумувати що б купити щоб добити кешбек)))
ingtrans написав:По поводу переоткрытия спрашивал. Сначала сказали, что открыть в тот же день не получится, но взяли время на посоветоваться. Через 5 минут перезвонили и сказали, что можно будет сразу же и открыть, но я в этом не очень уверен.
Мені сказали що перевідкриття раніше строку треба узгоджувати їм з начальником відділення, її на той момент на місці не було тому особисто не спитав. Ну а вже за пару днів передзвонили що можна йти отримувати картки...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve100 грн
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ100/50 грн за кредитну/дебетову картку
Алексей77 написав:Кто нибудь открывал с бонусом "3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить 367 днів" Это реально работает? Или не связываться? Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
мне сегодня звонили, я отморозился, показалось в уме ниже 12%. Хотя 12,3 тоже не побегу. 8,6% - это что за депо?
это предложение для випов? что так много банков сейчас предлагают больше 12%?