Додано: Вів 12 січ, 2021 12:36

andreyiskra написав: Да, но в октябре, когда был кешбек на коммуналку, я платил водоканал, теплосеть, и электроэнергию. Все это было в шаблонах. Зачем они убрали? Да, но в октябре, когда был кешбек на коммуналку, я платил водоканал, теплосеть, и электроэнергию. Все это было в шаблонах. Зачем они убрали?

Там была такая опция как Обчислювальные центры города, областного центра, там подтягивало все комунальные платежи как в банке. Но вот в моем городе платеж через приложение Фарсика не проходил. И эту опцию забрали, а было бы очень выгодно, сумма, полная за все комунальные услуги, ну и кешбек хороший. На этот месяц в перечне комунальных услуг газ, доставка, обленерго, нафтогаз, охрана. Подходять только газ и обленерго, очень ограниченный кешбек.ВЫгода лишь втом, что если платить в банке налом, то за платежку берут 50 грн.А тут онлайн и кешбек, можна заработать 50 грн. Как то так!