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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4536453745384539>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:28

  ingtrans написав:непонятно, что будет с процентами, которые накапали на остаток за этот месяц. Их куда-то перечисляют или с ними можно распрощаться?


На жаль, прийдеться попрощатись. Я ще й попрощався з кешбеком якого було на момент закриття десь 70 грн :cry: не став вже придумувати що б купити щоб добити кешбек)))

  ingtrans написав:По поводу переоткрытия спрашивал. Сначала сказали, что открыть в тот же день не получится, но взяли время на посоветоваться. Через 5 минут перезвонили и сказали, что можно будет сразу же и открыть, но я в этом не очень уверен.

Мені сказали що перевідкриття раніше строку треба узгоджувати їм з начальником відділення, її на той момент на місці не було тому особисто не спитав. Ну а вже за пару днів передзвонили що можна йти отримувати картки...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

У всех не приходит sms для входа в банкинг?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Kevin написав:У всех не приходит sms для входа в банкинг?

СМС не нужно, если на фин. номер на смартфоне и из приложения входите.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:41

  Ромасик написав:
  Алексей77 написав:Кто нибудь открывал с бонусом
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?

мне сегодня звонили, я отморозился, показалось в уме ниже 12%. Хотя 12,3 тоже не побегу.
8,6% - это что за депо?

это предложение для випов?
что так много банков сейчас предлагают больше 12%?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 07:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

В оплата услуг-коммунальные платежи в шаблонах только газ и воля из того что мне надо. В прошлый раз были все предприятия: електропостачання, водоканал, теплосеть. Запорожье. У всех так?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:В оплата услуг-коммунальные платежи в шаблонах только газ и воля из того что мне надо. В прошлый раз были все предприятия: електропостачання, водоканал, теплосеть. Запорожье. У всех так?
Газ, воля, цифрал и охрана.Это по Запорожью.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, но в октябре, когда был кешбек на коммуналку, я платил водоканал, теплосеть, и электроэнергию. Все это было в шаблонах. Зачем они убрали?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:27

  sergia написав:
  Ромасик написав:
  Алексей77 написав:Кто нибудь открывал с бонусом
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?

мне сегодня звонили, я отморозился, показалось в уме ниже 12%. Хотя 12,3 тоже не побегу.
8,6% - это что за депо?

это предложение для випов?
что так много банков сейчас предлагают больше 12%?


на пальцях одної руки можна порахувати
із того що на умі - Альянс https://bankalliance.ua/interest_rates
хто ще >12?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:36

  andreyiskra написав:Да, но в октябре, когда был кешбек на коммуналку, я платил водоканал, теплосеть, и электроэнергию. Все это было в шаблонах. Зачем они убрали?


Там была такая опция как Обчислювальные центры города, областного центра, там подтягивало все комунальные платежи как в банке. Но вот в моем городе платеж через приложение Фарсика не проходил. И эту опцию забрали, а было бы очень выгодно, сумма, полная за все комунальные услуги, ну и кешбек хороший. На этот месяц в перечне комунальных услуг газ, доставка, обленерго, нафтогаз, охрана. Подходять только газ и обленерго, очень ограниченный кешбек.
ВЫгода лишь втом, что если платить в банке налом, то за платежку берут 50 грн.
А тут онлайн и кешбек, можна заработать 50 грн. Как то так!
joik
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:55

  Алексей77 написав:1. Горячка говорит, что 12,3 на год с бонусами.
Как проиходит выплата? ежемесячно и базовой составляющей и бонуса?
2. Попробовал тестово открыть депо онлайн, не увидел, где добавляются бонусы

и не увидите
придется поверить на слово что вы стали участником https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
пару лет назад была такая мулька-выплатили
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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