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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Народ, кому еще кешбек по изе-кард не начислили?
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