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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Народ, кому еще кешбек по изе-кард не начислили?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:27
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:29
Це запитання до офПреда.
Шановний (а) виходи.
А то вже 29.01.21 на носі.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:52
На горячке сказали, что это типовая формулировка для всех их акций с кэшбэком, включая и размещение депо. "поповнення рахунку" типа можно отнести к открытию депо
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:57
да с оформлением понятно- офрмил в иб с собственных и % от срока депозита.
а на карте, с кот.оформлял нужны какие-то движения?
сколько? когда?
да. именно п. 4.1
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:07
Потрібні тлумачення шановн. офПреда...де цей (ця) сачок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
В общем, переоткрыли в тот же день. Убил, правда, на посиделки в отделении добрых полтора часа. Сказали одну странную вещь... У меня была Mastercard и я просил Mastercard, но говорят нет, если была Mastercard, то сейчас система позволяет выдать только Visa. Почему так толком объяснить не смогли. Спросил даже, а если я сейчас напишу заявление на закрытие этой новой карты и попрошу Mastercard, на что мне сказали, что система всё равно не даст выдать Mastercard.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:12
v57
имхо-а зачем с карты?
у Вас счета нету?(% заходят раньше да и путаници с суммами меньше)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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