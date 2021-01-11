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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4537453845394540>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Народ, кому еще кешбек по изе-кард не начислили?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:13

много букв там
шо конкретно нада сделать, шоб получить эти 12?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:27

  v57 написав:много букв там
шо конкретно нада сделать, шоб получить эти 12?


Оформить депо... и ждать.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:29

  v57 написав:много букв там
шо конкретно нада сделать, шоб получить эти 12?

Це запитання до офПреда.
Шановний (а) виходи. :)
А то вже 29.01.21 на носі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Оформить депо... и ждать.

І усе? А пунки 4.1?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Оформить депо... и ждать.

І усе? А пунки 4.1?

На горячке сказали, что это типовая формулировка для всех их акций с кэшбэком, включая и размещение депо. "поповнення рахунку" типа можно отнести к открытию депо
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:57

да с оформлением понятно- офрмил в иб с собственных и % от срока депозита.
а на карте, с кот.оформлял нужны какие-то движения?
сколько? когда?
да. именно п. 4.1 :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:07

  v57 написав:да с оформлением понятно- офрмил в иб с собственных и % от срока депозита.
а на карте, с кот.оформлял нужны какие-то движения?
сколько? когда?
да. именно п. 4.1 :)

Потрібні тлумачення шановн. офПреда...де цей (ця) сачок? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:По поводу переоткрытия спрашивал. Сначала сказали, что открыть в тот же день не получится, но взяли время на посоветоваться. Через 5 минут перезвонили и сказали, что можно будет сразу же и открыть, но я в этом не очень уверен.

В общем, переоткрыли в тот же день. Убил, правда, на посиделки в отделении добрых полтора часа. Сказали одну странную вещь... У меня была Mastercard и я просил Mastercard, но говорят нет, если была Mastercard, то сейчас система позволяет выдать только Visa. Почему так толком объяснить не смогли. Спросил даже, а если я сейчас напишу заявление на закрытие этой новой карты и попрошу Mastercard, на что мне сказали, что система всё равно не даст выдать Mastercard.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:12

v57
имхо-а зачем с карты?
у Вас счета нету?(% заходят раньше да и путаници с суммами меньше)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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