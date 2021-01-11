ingtrans написав:В общем, переоткрыли в тот же день. Убил, правда, на посиделки в отделении добрых полтора часа. Сказали одну странную вещь... У меня была Mastercard и я просил Mastercard, но говорят нет, если была Mastercard, то сейчас система позволяет выдать только Visa. Почему так толком объяснить не смогли. Спросил даже, а если я сейчас напишу заявление на закрытие этой новой карты и попрошу Mastercard, на что мне сказали, что система всё равно не даст выдать Mastercard.
Ой чой-то мне кажется, что тут все дело в то, что система видит остатки "болванок" МС и они =0, ну а персонал уже выдумывает про то что можно Визу-нельзя МС и т.п. Или еще проще - от головного банка довели "план по валу" - увеличить выдачу Виз - вот они и стараюЦЦа
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