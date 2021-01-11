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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4537453845394540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:В общем, переоткрыли в тот же день. Убил, правда, на посиделки в отделении добрых полтора часа. Сказали одну странную вещь... У меня была Mastercard и я просил Mastercard, но говорят нет, если была Mastercard, то сейчас система позволяет выдать только Visa. Почему так толком объяснить не смогли. Спросил даже, а если я сейчас напишу заявление на закрытие этой новой карты и попрошу Mastercard, на что мне сказали, что система всё равно не даст выдать Mastercard.
Ой чой-то мне кажется, что тут все дело в то, что система видит остатки "болванок" МС и они =0, ну а персонал уже выдумывает про то что можно Визу-нельзя МС и т.п. Или еще проще - от головного банка довели "план по валу" - увеличить выдачу Виз - вот они и стараюЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:30

  хуторянка написав:v57
имхо-а зачем с карты?
у Вас счета нету?(% заходят раньше да и путаници с суммами меньше)

советуете перебросить с карты на счет и с него открыть?
нда, чем дальше в лес... :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:50

  DENVER_S написав:Народ, кому еще кешбек по изе-кард не начислили?

Нема. Ждём
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