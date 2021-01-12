ingtrans написав:

В общем, переоткрыли в тот же день. Убил, правда, на посиделки в отделении добрых полтора часа. Сказали одну странную вещь... У меня была Mastercard и я просил Mastercard, но говорят нет, если была Mastercard, то сейчас система позволяет выдать только Visa. Почему так толком объяснить не смогли. Спросил даже, а если я сейчас напишу заявление на закрытие этой новой карты и попрошу Mastercard, на что мне сказали, что система всё равно не даст выдать Mastercard.