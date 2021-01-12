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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4538453945404541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Мизантрóп написав:Даже сами пишут 0,6 (с налогами).Дают - бери :lol:

я моню сношаю с их 4х месячными на 9% по кругу. Ну хз как там выгода и у кого... мне приятно. ... ну.
vpchelko
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Повідомлень: 413
З нами з: 05.07.17
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  #<1 ... 4538453945404541
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