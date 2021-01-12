я моню сношаю с их 4х месячными на 9% по кругу. Ну хз как там выгода и у кого... мне приятно. ... ну.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:25
30% откат за пополнение Киевстара:
30% откат за пополнение Киевстара:
Поповнюйте рахунок у додатку «Мій Київстар» на суму від 100 гривень, сплачуйте карткою Visa від Forward Bank та отримуйте 30 гривень кешбеку.
1. Перейдіть у додаток «Мій Київстар».
2. Оберіть «Оплата карткою».
3. Поповніть рахунок карткою Visa від Forward Bank та збережіть її у додатку.
4. Отримайте 30 гривень на ваш бонусний рахунок протягом семи днів.
Бонуси діють протягом місяця.
Скористатися пропозицією можливо лише один раз.
Акція діє з 15.01.2021 – 15.03.2021 р.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Забавно что на ссылка ведущая на сайт КС упираеся в 404, поиск по сайту Киевстара ничего не даёт.
А что за акция с повышенной ставкой по депозиту? Позвонил представитель банка, нарасказывал сказок ... и собственно всё. На сайте ничего найти не могу, представитель никаких правил и условий не озвучил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:40
ukrprom2014 ага, только при переходе на
Кешбечные карты!
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:50
8,7% + 3,6 кешбека = 12,3% (на год). Смотрите ветку за вчерашний день...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Акция по Визе -30% на пополнение Киевстар работает и на других банках вот например Газмяс:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:03
исчо не наступило
Період дії акції: з 15.01.2021 по 15.03.2021р.
там пока другая акция, по 65 грн за 65 пополненных например,
и 15 за 15 - индивидуально короче
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:05
а работает сейчас ИБ и сайт?
или только у меня проблемы?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 13 січ, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:12
ах вот оно че.. понятно.. правда все равно буду ждать когда абанк или альфу подключат
Кешбечные карты!
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, MASolomko, vovareuckij, wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|