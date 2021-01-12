RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4539454045414542>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Мизантрóп написав:Даже сами пишут 0,6 (с налогами).Дают - бери :lol:

я моню сношаю с их 4х месячными на 9% по кругу. Ну хз как там выгода и у кого... мне приятно. ... ну.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 05.07.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:25

30% откат за пополнение Киевстара:

30% откат за пополнение Киевстара:
Поповнюйте рахунок у додатку «Мій Київстар» на суму від 100 гривень, сплачуйте карткою Visa від Forward Bank та отримуйте 30 гривень кешбеку.
1. Перейдіть у додаток «Мій Київстар».
2. Оберіть «Оплата карткою».
3. Поповніть рахунок карткою Visa від Forward Bank та збережіть її у додатку.
4. Отримайте 30 гривень на ваш бонусний рахунок протягом семи днів.
Бонуси діють протягом місяця.
Скористатися пропозицією можливо лише один раз.
Акція діє з 15.01.2021 – 15.03.2021 р.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:30% откат за пополнение Киевстара:

Забавно что на ссылка ведущая на сайт КС упираеся в 404, поиск по сайту Киевстара ничего не даёт.

А что за акция с повышенной ставкой по депозиту? Позвонил представитель банка, нарасказывал сказок ... и собственно всё. На сайте ничего найти не могу, представитель никаких правил и условий не озвучил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 06.08.19
Подякував: 645 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:40

ukrprom2014 ага, только при переходе на https://kv.st/VOn пустота
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ukrprom2014 написав:30% откат за пополнение Киевстара:

Забавно что на ссылка ведущая на сайт КС упираеся в 404, поиск по сайту Киевстара ничего не даёт.

А что за акция с повышенной ставкой по депозиту? Позвонил представитель банка, нарасказывал сказок ... и собственно всё. На сайте ничего найти не могу, представитель никаких правил и условий не озвучил.


8,7% + 3,6 кешбека = 12,3% (на год). Смотрите ветку за вчерашний день...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 19.02.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Акция по Визе -30% на пополнение Киевстар работает и на других банках вот например Газмяс:
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12645-
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:03

  omb написав:ukrprom2014 ага, только при переходе на https://kv.st/VOn пустота


исчо не наступило
Період дії акції: з 15.01.2021 по 15.03.2021р.

там пока другая акция, по 65 грн за 65 пополненных например,
и 15 за 15 - индивидуально короче
cohan
 
Повідомлень: 720
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:05

а работает сейчас ИБ и сайт?
или только у меня проблемы?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 13 січ, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5210
З нами з: 13.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:12

  cohan написав:исчо не наступило
Період дії акції: з 15.01.2021 по 15.03.2021р.
ах вот оно че.. понятно.. правда все равно буду ждать когда абанк или альфу подключат :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Игорь Алексеевич написав:а работает сейчас ИБ и сайт?

Работает.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4539454045414542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, MASolomko, vovareuckij, wolt450, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9231, 9232, 9233
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92324 10994350
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 14:29
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 750, 751, 752
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7515 1691957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 13:51
maxim2014
А-Банк 1 ... 1846, 1847, 1848
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18474 2598322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 09:59
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.