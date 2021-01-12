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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4539454045414542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:21

  ukrprom2014 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а работает сейчас ИБ и сайт?

Работает.


горячка сказала сбой, если заходим через комп.
через час сказали наладят :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:59

Саме хотів додати. У цьому переліку дві курки однієї ПМС, а мають бути різні (Віза/МС). Зараз Віза починає підсиджувати МС.
  clientage написав:Зображення
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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