горячка сказала сбой, если заходим через комп.
через час сказали наладят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:21
горячка сказала сбой, если заходим через комп.
через час сказали наладят
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:59
Саме хотів додати. У цьому переліку дві курки однієї ПМС, а мають бути різні (Віза/МС). Зараз Віза починає підсиджувати МС.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер! Подскажите алгоритм оплати коммунальных услуг.
Собрался платить, ввел л/с и src а оно в ответ: - Подписка создана. Счетов пока нет
Два вопроса Когда появятся и где эта подписка? Я хоть все так делаю? Хотелось бы получить кеш бек за оплату коммунальных
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Меню-Оплата услуг-Коммунальные платежи : выбирайте что надо и вперед - на все кб
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Сер 13 січ, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Может, кто знает, есть такой очень интересный вопрос –
Есть кредитная карта, как сделать перевод кредитных средств на карту другого банка, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?
И еще
Есть кредитная карта, как сделать снятие кредитных средств, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?
Можно в личку.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Откройте в ПУМБе карту ВсеМожу v.pumb.ua/bcpFKw
До конца февраля описанные Вами операции будут без комиссии.
С ВсеМожу можно снять весь кредитный лимит налом или перекинуть p2p приложением на нужный банк на шару.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:07
несколько лет назад - через ТАС, или даже Альфу
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