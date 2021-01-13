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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4539454045414542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:21

  ukrprom2014 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а работает сейчас ИБ и сайт?

Работает.


горячка сказала сбой, если заходим через комп.
через час сказали наладят :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:59

Саме хотів додати. У цьому переліку дві курки однієї ПМС, а мають бути різні (Віза/МС). Зараз Віза починає підсиджувати МС.
  clientage написав:Зображення
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер! Подскажите алгоритм оплати коммунальных услуг.

Собрался платить, ввел л/с и src а оно в ответ: - Подписка создана. Счетов пока нет

Два вопроса Когда появятся и где эта подписка? Я хоть все так делаю? Хотелось бы получить кеш бек за оплату коммунальных
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  super_mohito написав:Хотелось бы получить кеш бек за оплату коммунальных

Меню-Оплата услуг-Коммунальные платежи : выбирайте что надо и вперед - на все кб :)
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Сер 13 січ, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Может, кто знает, есть такой очень интересный вопрос –
Есть кредитная карта, как сделать перевод кредитных средств на карту другого банка, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?
И еще
Есть кредитная карта, как сделать снятие кредитных средств, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?
Можно в личку.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Valeriy237 написав:Есть кредитная карта, как сделать перевод кредитных средств на карту другого банка, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?

Откройте в ПУМБе карту ВсеМожу v.pumb.ua/bcpFKw
До конца февраля описанные Вами операции будут без комиссии.
С ВсеМожу можно снять весь кредитный лимит налом или перекинуть p2p приложением на нужный банк на шару.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:07

  Valeriy237 написав:Может, кто знает, есть такой очень интересный вопрос –
Есть кредитная карта, как сделать перевод кредитных средств на карту другого банка, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?
И еще
Есть кредитная карта, как сделать снятие кредитных средств, но так что бы это было проведено как операция покупки (торговая операция), с минимальными затратами или если возможно без затрат?
Можно в личку.


несколько лет назад - через ТАС, или даже Альфу
cohan
 
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