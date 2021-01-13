Додано: Сер 13 січ, 2021 19:04

Добрый вечер! Подскажите алгоритм оплати коммунальных услуг.



Собрался платить, ввел л/с и src а оно в ответ: - Подписка создана. Счетов пока нет



Два вопроса Когда появятся и где эта подписка? Я хоть все так делаю? Хотелось бы получить кеш бек за оплату коммунальных