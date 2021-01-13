Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52
sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.
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MASolomko
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:02
MASolomko написав:
sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.
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jay2004
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:12
хуторянка написав: Алексей77 написав:
1. Горячка говорит, что 12,3 на год с бонусами.
Как проиходит выплата? ежемесячно и базовой составляющей и бонуса?
2. Попробовал тестово открыть депо онлайн, не увидел, где добавляются бонусы
и не увидите
придется поверить на слово что вы стали участником
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
пару лет назад была такая мулька-выплатили
підтверджую, певний час (рік-дав-більше?) була подібна програма
раз в квартал просто заходити гроші на рахунок
більше ніде нічого..
відпрацювало як і обіцяли.
greenozon
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19081
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