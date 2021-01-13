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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:02

  MASolomko написав:sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.


Здесь.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:12

  хуторянка написав:
  Алексей77 написав:1. Горячка говорит, что 12,3 на год с бонусами.
Как проиходит выплата? ежемесячно и базовой составляющей и бонуса?
2. Попробовал тестово открыть депо онлайн, не увидел, где добавляются бонусы

и не увидите
придется поверить на слово что вы стали участником https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
пару лет назад была такая мулька-выплатили


підтверджую, певний час (рік-дав-більше?) була подібна програма
раз в квартал просто заходити гроші на рахунок
більше ніде нічого..
відпрацювало як і обіцяли.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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