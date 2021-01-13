|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:02
Здесь.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:12
підтверджую, певний час (рік-дав-більше?) була подібна програма
раз в квартал просто заходити гроші на рахунок
більше ніде нічого..
відпрацювало як і обіцяли.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:03
досрочный разрыв депо
Сегодня был в отделении, спросил можно ли разорвать депозит, менеджер сказала, что надо справку что ты болен и нуждаешься. Кто то вообще пробовал разрывать? Галочка "дострокове розторгнення" при открытии депозита в ИБ всегда светится,
а как это на практике?
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:25
ну вы же пишИте до конца:
разорвать заключенный неразрывный депозит
его-то можно и разрывным заключить
при мне пенсионер разрывал, гвоорили - заседание комитета или еще какой фигни и отдадут,
второй вариант - ВИП, там тоже уже за нее все заявы подготовили и тоже ждать неделю или около того
все из услышанного в отделении
пенс ныл долго, но его и объегорили красиво - продлился в выходные или как-то так
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:39
Коллеги, подскажите пожалуйста, сколько банк платит на остаток по карте Депозитка на сумму до 15К?
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:22
15%
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: cohan, Google [Bot], Hack-Stock, kostya77, riwalir, wadimk, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|