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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4541454245434544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:02

  MASolomko написав:sergia, а где можно почитать? На сайте найти не могу. А так сегодня звонили, предлагали оформить депозит.


Здесь.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:12

  хуторянка написав:
  Алексей77 написав:1. Горячка говорит, что 12,3 на год с бонусами.
Как проиходит выплата? ежемесячно и базовой составляющей и бонуса?
2. Попробовал тестово открыть депо онлайн, не увидел, где добавляются бонусы

и не увидите
придется поверить на слово что вы стали участником https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
пару лет назад была такая мулька-выплатили


підтверджую, певний час (рік-дав-більше?) була подібна програма
раз в квартал просто заходити гроші на рахунок
більше ніде нічого..
відпрацювало як і обіцяли.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:03

досрочный разрыв депо

Сегодня был в отделении, спросил можно ли разорвать депозит, менеджер сказала, что надо справку что ты болен и нуждаешься. Кто то вообще пробовал разрывать? Галочка "дострокове розторгнення" при открытии депозита в ИБ всегда светится,
а как это на практике?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:25

  kianushkolosov написав:Сегодня был в отделении, спросил можно ли разорвать депозит, менеджер сказала, что надо справку что ты болен и нуждаешься. Кто то вообще пробовал разрывать? Галочка "дострокове розторгнення" при открытии депозита в ИБ всегда светится,
а как это на практике?


ну вы же пишИте до конца:
разорвать заключенный неразрывный депозит
его-то можно и разрывным заключить

при мне пенсионер разрывал, гвоорили - заседание комитета или еще какой фигни и отдадут,
второй вариант - ВИП, там тоже уже за нее все заявы подготовили и тоже ждать неделю или около того

все из услышанного в отделении
пенс ныл долго, но его и объегорили красиво - продлился в выходные или как-то так
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:39

Коллеги, подскажите пожалуйста, сколько банк платит на остаток по карте Депозитка на сумму до 15К?
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:22

  Vial написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, сколько банк платит на остаток по карте Депозитка на сумму до 15К?

15%
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Алексей77 написав:Какие затраты по коко дебит. За неактивность есть комиссия?

по тарифам нужно держать свыше 1к грн собственных средств, тогда не будет ежемесячной комиссии 15 грн. также можно выполнять условия по количеству трат в месяц и обороту в месяц. наподобие условий по пакетным дебеткам у аллы.
временно по акции комиссия отсутствует
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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