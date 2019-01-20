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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:30
Если перевести СЭПом на карту для выплат Форварда, комиссия будет?
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Алексей77
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:48
а с подвязанной карты Сиба коммуналку через приложение Форварда не удалось оплатить. Только с родной карты. Так и должно быть?
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sergia
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