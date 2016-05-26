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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если перевести СЭПом на карту для выплат Форварда, комиссия будет?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

а с подвязанной карты Сиба коммуналку через приложение Форварда не удалось оплатить. Только с родной карты. Так и должно быть?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:59

  omb написав:mustbe о чем речь?

О том, что не пришёл кешбек по карте "Друзья Изипей"
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:09

Обзвон идет про депозиты 12,5% на год, просишь расшифровать и сразу же несоответствие. Говорят 8,8 база +3,7 бонус, а в приложении 8,6. Бонус значит 3,9 или всего12,3? А может вообще быть в итоге цифра любая, вплоть до 8,6 и все. Ещё на входе разводят, чего ожидать?
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:29

  vcy написав:Обзвон идет про депозиты 12,5% на год, просишь расшифровать и сразу же несоответствие. Говорят 8,8 база +3,7 бонус, а в приложении 8,6. Бонус значит 3,9 или всего12,3? А может вообще быть в итоге цифра любая, вплоть до 8,6 и все. Ещё на входе разводят, чего ожидать?

можно почитать на сайте,а не верить на слово, https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
А также депозит - Онлайн https://www.forward-bank.com/deposits/online/
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:22

  Алексей77 написав:Если перевести СЭПом на карту для выплат Форварда, комиссия будет?

ні...тільки карти для виплати це Ви про шо?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:про депозиты 12,5% на год,

Вже 12.3% до 29 січня року 2021.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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