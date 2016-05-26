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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если перевести СЭПом на карту для выплат Форварда, комиссия будет?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
а с подвязанной карты Сиба коммуналку через приложение Форварда не удалось оплатить. Только с родной карты. Так и должно быть?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:59
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:09
Обзвон идет про депозиты 12,5% на год, просишь расшифровать и сразу же несоответствие. Говорят 8,8 база +3,7 бонус, а в приложении 8,6. Бонус значит 3,9 или всего12,3? А может вообще быть в итоге цифра любая, вплоть до 8,6 и все. Ещё на входе разводят, чего ожидать?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:29
можно почитать на сайте,а не верить на слово,
А также депозит - Онлайн
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:22
ні...тільки карти для виплати це Ви про шо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:11
Имею в виду "Простир" (на которую у меня проценты падают)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:09
Геть забув про Простір... за вхід на карту комісії немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Деньги зашли на "Простир" после зачисления СЭПом с другого банка . Сумма отображается на карте
При переводе их дальше пишет недостаточно средств на карте.
Они должны отлежаться?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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