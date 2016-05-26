Ага.
Навіть внутрішньобанківські перекази між своїми рахунками мають троха відлежатись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ага.
Навіть внутрішньобанківські перекази між своїми рахунками мають троха відлежатись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:32
Алексей77 часик второй подождать и в бой
Кешбечные карты!
Додано: Суб 16 січ, 2021 01:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
История с галочкой "клянусь мамой я не ФОП" которая есть у Конкорд-банка нашла отражение в логике работы Форварда.
Пытался открыть депозит - получил отлуп с объяснением что ФОП имеет право открывать депозиты только в рабочие дни с 9 до 16:30. Счёт обычный Коко-дебит, предпринимательского счёта в банке нет.
К слову, по той проблеме о которой писал mustbe и которую я тестировал - возможность злонамернно заблокировать доступ к счёту в мобильном приложении и интернет-банке если знаешь номер телефона жертвы имеющей счёт в Форварде - никто из банка со мной не связался. Хотя был написан и отзыв на Минфине и отправлено письмо в банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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