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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4543454445454546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Алексей77 написав:Они должны отлежаться

Ага.
Навіть внутрішньобанківські перекази між своїми рахунками мають троха відлежатись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:32

Алексей77 часик второй подождать и в бой
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 01:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

История с галочкой "клянусь мамой я не ФОП" которая есть у Конкорд-банка нашла отражение в логике работы Форварда.

Пытался открыть депозит - получил отлуп с объяснением что ФОП имеет право открывать депозиты только в рабочие дни с 9 до 16:30. Счёт обычный Коко-дебит, предпринимательского счёта в банке нет.

К слову, по той проблеме о которой писал mustbe и которую я тестировал - возможность злонамернно заблокировать доступ к счёту в мобильном приложении и интернет-банке если знаешь номер телефона жертвы имеющей счёт в Форварде - никто из банка со мной не связался. Хотя был написан и отзыв на Минфине и отправлено письмо в банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, а где посмотреть в приложении обязательный платеж, чтобы продолжать оставаться в льготном периоде?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:36

  malinin007 написав:Коллеги, а где посмотреть в приложении обязательный платеж, чтобы продолжать оставаться в льготном периоде?

Тапните вкладку "Инф-я" у Карты
А вааще закажите через Чат в апликухе себе Выписку на мыло, будет приходить на 2..3 дн. после РД, там есть вся инф-я, эт нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:26

  Алексей77 написав:Если перевести СЭПом на карту для выплат Форварда, комиссия будет?

Форвард за вход СЭПом комиссию не берет.
Если "правильный" банк источник (МОНО, Укрсиб, А-банк...) - выходной комиссии у этого банка тоже нет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:43

ukrprom2014 то была карта форварда
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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