Ага.
Навіть внутрішньобанківські перекази між своїми рахунками мають троха відлежатись.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ага.
Навіть внутрішньобанківські перекази між своїми рахунками мають троха відлежатись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:32
Алексей77 часик второй подождать и в бой
Кешбечные карты!
Додано: Суб 16 січ, 2021 01:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
История с галочкой "клянусь мамой я не ФОП" которая есть у Конкорд-банка нашла отражение в логике работы Форварда.
Пытался открыть депозит - получил отлуп с объяснением что ФОП имеет право открывать депозиты только в рабочие дни с 9 до 16:30. Счёт обычный Коко-дебит, предпринимательского счёта в банке нет.
К слову, по той проблеме о которой писал mustbe и которую я тестировал - возможность злонамернно заблокировать доступ к счёту в мобильном приложении и интернет-банке если знаешь номер телефона жертвы имеющей счёт в Форварде - никто из банка со мной не связался. Хотя был написан и отзыв на Минфине и отправлено письмо в банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 16 січ, 2021 09:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, а где посмотреть в приложении обязательный платеж, чтобы продолжать оставаться в льготном периоде?
Додано: Суб 16 січ, 2021 09:36
Тапните вкладку "Инф-я" у Карты
А вааще закажите через Чат в апликухе себе Выписку на мыло, будет приходить на 2..3 дн. после РД, там есть вся инф-я, эт нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:26
Форвард за вход СЭПом комиссию не берет.
Если "правильный" банк источник (МОНО, Укрсиб, А-банк...) - выходной комиссии у этого банка тоже нет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:43
ukrprom2014 то была карта форварда
Кешбечные карты!
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:13
У меня там этой информации нет, версия приложения последняя. Есть пункты Кредитный лимит, Счет, Договор.
Выписка, о которой вы говорите, чем-то отличается от выписки, которую можно в любой момент сейчас сгенерировать в приложении?
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
То, шо вы генерите -- ну так сибее, но мона глянуть время проводки по счету.
А вот Заказная, на РД -- содержит отакэ чудо
.....советую подсуетиться
голюбенького нема? Мож вам еще рано, еще не начался 1й ПП +2..3дня?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
если добавить в иб форварда карту альянса, будут комиссии за переводы в две стороны? карты альянса под депозит
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