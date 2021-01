Додано: Суб 16 січ, 2021 01:39

История с галочкой "клянусь мамой я не ФОП" которая есть у Конкорд-банка нашла отражение в логике работы Форварда.



Пытался открыть депозит - получил отлуп с объяснением что ФОП имеет право открывать депозиты только в рабочие дни с 9 до 16:30. Счёт обычный Коко-дебит, предпринимательского счёта в банке нет.



К слову, по той проблеме о которой писал mustbe и которую я тестировал - возможность злонамернно заблокировать доступ к счёту в мобильном приложении и интернет-банке если знаешь номер телефона жертвы имеющей счёт в Форварде - никто из банка со мной не связался. Хотя был написан и отзыв на Минфине и отправлено письмо в банк.

