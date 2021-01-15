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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4544454545464547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:24

clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:26

  Алексей77 написав:если добавить в иб форварда карту альянса, будут комиссии за переводы в две стороны? карты альянса под депозит

Комисс связаны только с Тарифами карты Альянса, смотрите шо там берут за вход/выход сторонним р2р.
На сколько я помню, то у Альянса НЕМА Тарифа под Депозит. Скорее всего, речь про Тариф Персональный. У него входной р2р -- нашару, входной СЭП -- с комисс 0.5%.
Выходной р2р -- нашару.
Инджой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:30

  malinin007 написав:clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.

Важно када у вас РД, когда договор подписан. Вот через 2..3 дня после РД и может появится голюбэньке. Его недавно нарисовали в функционале, не все знают/видели.
Первый грейс у вас вааще 90 дней, потом по 60 будет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33452
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:37

  clientage написав:
  malinin007 написав:clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.

Важно када у вас РД, когда договор подписан. Вот через 2..3 дня после РД и может появится голюбэньке. Его недавно нарисовали в функционале, не все знают/видели.
Первый грейс у вас вааще 90 дней, потом по 60 будет.

РД-это расчетная дата? Это дата подписания договора? Эта дата имеет какое-то значение? У форварда грейс рассчитывается как-то по-особому, не так, как у Моно, например?
Чтобы оставаться в грейсе, мне нужно погасить январские траты до конца февраля. Не так???
malinin007
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Повідомлень: 29
З нами з: 26.11.20
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:45

  malinin007 написав:
  clientage написав:
  malinin007 написав:clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.

Важно када у вас РД, когда договор подписан. Вот через 2..3 дня после РД и может появится голюбэньке. Его недавно нарисовали в функционале, не все знают/видели.
Первый грейс у вас вааще 90 дней, потом по 60 будет.

РД-это расчетная дата? Это дата подписания договора? Эта дата имеет какое-то значение? У форварда грейс рассчитывается как-то по-особому, не так, как у Моно, например?
Чтобы оставаться в грейсе, мне нужно погасить январские траты до конца февраля. Не так???

агаа, не так как у Моно
а так как у Алки и Идеи!
Т.е. не январские, февральские, а от РД до РД.
Честно говоря тута писано переписано про это уже мульён раааааааааз.
РД у каждого клиента СВОЯ, соответсвует дате договора, есть в ИБ.
Гашение в грейсе по счету нуна провести за 1 рабочий день до РД.
Можно р2р-сдернуть Фарсом, можно СЭПом.

Но торопиться не нуна, в РД вам намалюють долг и до след. РД- его нуна погасить. Делоффто.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33452
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 4544454545464547
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