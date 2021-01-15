clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:24
clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:26
Комисс связаны только с Тарифами карты Альянса, смотрите шо там берут за вход/выход сторонним р2р.
На сколько я помню, то у Альянса НЕМА Тарифа под Депозит. Скорее всего, речь про Тариф Персональный. У него входной р2р -- нашару, входной СЭП -- с комисс 0.5%.
Выходной р2р -- нашару.
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:30
Важно када у вас РД, когда договор подписан. Вот через 2..3 дня после РД и может появится голюбэньке. Его недавно нарисовали в функционале, не все знают/видели.
Первый грейс у вас вааще 90 дней, потом по 60 будет.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:37
РД-это расчетная дата? Это дата подписания договора? Эта дата имеет какое-то значение? У форварда грейс рассчитывается как-то по-особому, не так, как у Моно, например?
Чтобы оставаться в грейсе, мне нужно погасить январские траты до конца февраля. Не так???
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:45
агаа, не так как у Моно
а так как у Алки и Идеи!
Т.е. не январские, февральские, а от РД до РД.
Честно говоря тута писано переписано про это уже мульён раааааааааз.
РД у каждого клиента СВОЯ, соответсвует дате договора, есть в ИБ.
Гашение в грейсе по счету нуна провести за 1 рабочий день до РД.
Можно р2р-сдернуть Фарсом, можно СЭПом.
Но торопиться не нуна, в РД вам намалюють долг и до след. РД- его нуна погасить. Делоффто.
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Kalgan, miltador, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|