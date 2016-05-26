clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:24
clientage
Не, такого голубого поля нет. Я начал тратить лимит в январе, гаситься мне еще рано, но на горячей говорят, что нули должны быть, а у меня нет.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:26
Комисс связаны только с Тарифами карты Альянса, смотрите шо там берут за вход/выход сторонним р2р.
На сколько я помню, то у Альянса НЕМА Тарифа под Депозит. Скорее всего, речь про Тариф Персональный. У него входной р2р -- нашару, входной СЭП -- с комисс 0.5%.
Выходной р2р -- нашару.
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:30
Важно када у вас РД, когда договор подписан. Вот через 2..3 дня после РД и может появится голюбэньке. Его недавно нарисовали в функционале, не все знают/видели.
Первый грейс у вас вааще 90 дней, потом по 60 будет.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:37
РД-это расчетная дата? Это дата подписания договора? Эта дата имеет какое-то значение? У форварда грейс рассчитывается как-то по-особому, не так, как у Моно, например?
Чтобы оставаться в грейсе, мне нужно погасить январские траты до конца февраля. Не так???
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:45
агаа, не так как у Моно
а так как у Алки и Идеи!
Т.е. не январские, февральские, а от РД до РД.
Честно говоря тута писано переписано про это уже мульён раааааааааз.
РД у каждого клиента СВОЯ, соответсвует дате договора, есть в ИБ.
Гашение в грейсе по счету нуна провести за 1 рабочий день до РД.
Можно р2р-сдернуть Фарсом, можно СЭПом.
Но торопиться не нуна, в РД вам намалюють долг и до след. РД- его нуна погасить. Делоффто.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что означает запись: минимальный платеж 16.07 грн. Оплатите 0.00 грн до 24.01.21.?
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Позвонили сегодня из банка - езжайте в отделение с документами, подтверждающими доходы, писать объяснительную. Документы, подтверждающие доходы, и другим банкам приходилось предоставлять, а вот объяснительную писал впервые. Выход с А-Банка не прошел незамеченным...
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:27
это уже после того как забрали деньги? хаха!
я забирал депо недавно, ровно фонд и меня ничего не просили написать. Сказали только что надеются что я еще вернусь) Может они как раз эту объяснительную имели ввиду
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:47
Форварду деньги не нужны? Многа переводили?
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:49
Вы, наверное, меня не поняли. Я ничего здесь не забирал, а наоборот, пополнял карту.
В прошлом месяце закончилось несколько депозитов в А-Банке, и я деньги раскидал по разным банкам, в том числе перевел приличную сумму на КОКО. Кроме того, были еще переводы на вход и на выход на умеренные суммы. И вот сегодня при зачислении очередного небольшого перевода на КОКО мне позвонили и попросили в течение 5 рабочих дней подойти в любое отделение и написать объяснительную, плюс прислали по электронной почте двухстраничный документ на тему противодействия отмыванию доходов с указанием количества операций и оборотов по картам, который недвусмысленно намекает на то, что в случае чего банк может отказать мне в обслуживании. Перевод, правда, зачислили и карты не блокировали, но в отделении сказали, что не знают, удовлетворит ли моя объяснительная и документы (налоговые декларации) ответственных сотрудников в Киеве.
Из-за пределов банка/за пределы банка получилось порядка 270к с начала декабря и порядка 370к с начала сентября (в письме фигурируют суммы за эти периоды). Почти всё СЭП за редким исключением.
Внутри банка тоже отдельно подсчитали. Может они стали определенным триггером, поскольку в этот вторник по требованию банка пришлось менять кредитную карту и, соответственно, перекидывать крупную сумму сначала с кредитки на дебетку, а потом через пару дней с дебетки на кредитку.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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