ingtrans написав:

Andey написав: ingtrans написав: Позвонили сегодня из банка - езжайте в отделение с документами, подтверждающими доходы, писать объяснительную. Документы, подтверждающие доходы, и другим банкам приходилось предоставлять, а вот объяснительную писал впервые. Выход с А-Банка не прошел незамеченным... Позвонили сегодня из банка - езжайте в отделение с документами, подтверждающими доходы, писать объяснительную. Документы, подтверждающие доходы, и другим банкам приходилось предоставлять, а вот объяснительную писал впервые. Выход с А-Банка не прошел незамеченным...

это уже после того как забрали деньги? хаха!

я забирал депо недавно, ровно фонд и меня ничего не просили написать. Сказали только что надеются что я еще вернусь) Может они как раз эту объяснительную имели ввиду это уже после того как забрали деньги? хаха!я забирал депо недавно, ровно фонд и меня ничего не просили написать. Сказали только что надеются что я еще вернусь) Может они как раз эту объяснительную имели ввиду

Вы, наверное, меня не поняли. Я ничего здесь не забирал, а наоборот, пополнял карту.В прошлом месяце закончилось несколько депозитов в А-Банке, и я деньги раскидал по разным банкам, в том числе перевел приличную сумму на КОКО. Кроме того, были еще переводы на вход и на выход на умеренные суммы. И вот сегодня при зачислении очередного небольшого перевода на КОКО мне позвонили и попросили в течение 5 рабочих дней подойти в любое отделение и написать объяснительную, плюс прислали по электронной почте двухстраничный документ на тему противодействия отмыванию доходов с указанием количества операций и оборотов по картам, который недвусмысленно намекает на то, что в случае чего банк может отказать мне в обслуживании. Перевод, правда, зачислили и карты не блокировали, но в отделении сказали, что не знают, удовлетворит ли моя объяснительная и документы (налоговые декларации) ответственных сотрудников в Киеве.