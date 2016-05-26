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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4546454745484549>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:59

  ingtrans написав:
  Andey написав:
  ingtrans написав:Позвонили сегодня из банка - езжайте в отделение с документами, подтверждающими доходы, писать объяснительную. Документы, подтверждающие доходы, и другим банкам приходилось предоставлять, а вот объяснительную писал впервые. Выход с А-Банка не прошел незамеченным...

это уже после того как забрали деньги? хаха!
я забирал депо недавно, ровно фонд и меня ничего не просили написать. Сказали только что надеются что я еще вернусь) Может они как раз эту объяснительную имели ввиду :D :D :D

Вы, наверное, меня не поняли. Я ничего здесь не забирал, а наоборот, пополнял карту.
В прошлом месяце закончилось несколько депозитов в А-Банке, и я деньги раскидал по разным банкам, в том числе перевел приличную сумму на КОКО. Кроме того, были еще переводы на вход и на выход на умеренные суммы. И вот сегодня при зачислении очередного небольшого перевода на КОКО мне позвонили и попросили в течение 5 рабочих дней подойти в любое отделение и написать объяснительную, плюс прислали по электронной почте двухстраничный документ на тему противодействия отмыванию доходов с указанием количества операций и оборотов по картам, который недвусмысленно намекает на то, что в случае чего банк может отказать мне в обслуживании. Перевод, правда, зачислили и карты не блокировали, но в отделении сказали, что не знают, удовлетворит ли моя объяснительная и документы (налоговые декларации) ответственных сотрудников в Киеве.

Все теперь понял. ну значит ваши активности попали под финмон.
Я депо когда открывал на фонд мне никто никаких вопросов об источниках не задавал, так же и при выносе депо.
Хотя декларации налоговые всегда ношу с собой на всяк случай. И всем советую 8)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:59

  andreyiskra написав:А что означает запись: минимальный платеж 16.07 грн. Оплатите 0.00 грн до 24.01.21.?

Значит, что после 24.12.2020 кредитка была пополнена как минимум на 16.07 грн, ОМП оплачен
    +50 грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andey написав:Все теперь понял. ну значит ваши активности попали под финмон.

Ну да, но меня удивляет не это. С финмоном я и в других банках сталкивался, но еще ни разу не приходилось писать объяснительные в отделении, как и получать сканы официальных писем от банков. Как правило, было достаточно обмена письмами по электронной почте и отправки налоговых деклараций.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Из-за пределов банка/за пределы банка получилось порядка 270к с начала декабря и порядка 370к с начала сентября (в письме фигурируют суммы за эти периоды). Почти всё СЭП за редким исключением.

А СЭПы были с/на именно ваших личных счетов (2620) или на/с жену/кума/свата тоже проскакивали? Или еще дето и транзитники встречались?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:А СЭПы были с/на именно ваших личных счетов (2620) или на/с жену/кума/свата тоже проскакивали? Или еще дето и транзитники встречались?

СЭПы все с моих личное счетов в других банках, несколько p2p с моих же карт или на мои карты и разной всячины может тысяч на 30 за все эти рассмотренные в письме 4,5 месяца.
Очень интересно, кстати, переводы между своими счетами внутри банка считают. То, что это переводы межу своими счетами, не видно. Указано, что со счета такого-то было переведено на другие счета в банке (не указано, что мои) столько-то, на счет такой-то было получено с других счетов в банке (не указано, что с моих) столько-то. В итоге перевод, например, 200к с одной своей карты на другую и обратно, выливается в оборот по счетам 800к, что вроде как и правда, но, ИМХО, их стоит всё-таки отличать от переводов на счета других клиентов банка.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Очень интересно, кстати, переводы между своими счетами внутри банка считают. То, что это переводы межу своими счетами, не видно. Указано, что со счета такого-то было переведено на другие счета в банке (не указано, что мои) столько-то, на счет такой-то было получено с других счетов в банке (не указано, что с моих) столько-то. В итоге перевод, например, 200к с одной своей карты на другую и обратно, выливается в оборот по счетам 800к, что вроде как и правда, но, ИМХО, их стоит всё-таки отличать от переводов на счета других клиентов банка.

Ну вот именно это в поясненнях и напишите, только нужно будет объяснить целесообразность подобных операций :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Ну вот именно это в поясненнях и напишите, только нужно будет объяснить целесообразность подобных операций

Та я уже сегодня написал :)
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:03

  ingtrans написав:
  clientage написав:Ну вот именно это в поясненнях и напишите, только нужно будет объяснить целесообразность подобных операций

Та я уже сегодня написал :)

Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.
При р2р-переводах банка не видит кто хозяин обеих карт, а страховой депозит при этом нецелесообразно расходуется. От вам и наказание :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.

Не-не, только перевод между своими счетами. Но в письме это нигде не фигурирует.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:50

  ingtrans написав:
  clientage написав:Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.

Не-не, только перевод между своими счетами. Но в письме это нигде не фигурирует.

Шо, думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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