ingtrans написав:Позвонили сегодня из банка - езжайте в отделение с документами, подтверждающими доходы, писать объяснительную. Документы, подтверждающие доходы, и другим банкам приходилось предоставлять, а вот объяснительную писал впервые. Выход с А-Банка не прошел незамеченным...
это уже после того как забрали деньги? хаха! я забирал депо недавно, ровно фонд и меня ничего не просили написать. Сказали только что надеются что я еще вернусь) Может они как раз эту объяснительную имели ввиду
Вы, наверное, меня не поняли. Я ничего здесь не забирал, а наоборот, пополнял карту. В прошлом месяце закончилось несколько депозитов в А-Банке, и я деньги раскидал по разным банкам, в том числе перевел приличную сумму на КОКО. Кроме того, были еще переводы на вход и на выход на умеренные суммы. И вот сегодня при зачислении очередного небольшого перевода на КОКО мне позвонили и попросили в течение 5 рабочих дней подойти в любое отделение и написать объяснительную, плюс прислали по электронной почте двухстраничный документ на тему противодействия отмыванию доходов с указанием количества операций и оборотов по картам, который недвусмысленно намекает на то, что в случае чего банк может отказать мне в обслуживании. Перевод, правда, зачислили и карты не блокировали, но в отделении сказали, что не знают, удовлетворит ли моя объяснительная и документы (налоговые декларации) ответственных сотрудников в Киеве.
Все теперь понял. ну значит ваши активности попали под финмон. Я депо когда открывал на фонд мне никто никаких вопросов об источниках не задавал, так же и при выносе депо. Хотя декларации налоговые всегда ношу с собой на всяк случай. И всем советую
Andey написав:Все теперь понял. ну значит ваши активности попали под финмон.
Ну да, но меня удивляет не это. С финмоном я и в других банках сталкивался, но еще ни разу не приходилось писать объяснительные в отделении, как и получать сканы официальных писем от банков. Как правило, было достаточно обмена письмами по электронной почте и отправки налоговых деклараций.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans написав:Из-за пределов банка/за пределы банка получилось порядка 270к с начала декабря и порядка 370к с начала сентября (в письме фигурируют суммы за эти периоды). Почти всё СЭП за редким исключением.
А СЭПы были с/на именно ваших личных счетов (2620) или на/с жену/кума/свата тоже проскакивали? Или еще дето и транзитники встречались?
clientage написав:А СЭПы были с/на именно ваших личных счетов (2620) или на/с жену/кума/свата тоже проскакивали? Или еще дето и транзитники встречались?
СЭПы все с моих личное счетов в других банках, несколько p2p с моих же карт или на мои карты и разной всячины может тысяч на 30 за все эти рассмотренные в письме 4,5 месяца. Очень интересно, кстати, переводы между своими счетами внутри банка считают. То, что это переводы межу своими счетами, не видно. Указано, что со счета такого-то было переведено на другие счета в банке (не указано, что мои) столько-то, на счет такой-то было получено с других счетов в банке (не указано, что с моих) столько-то. В итоге перевод, например, 200к с одной своей карты на другую и обратно, выливается в оборот по счетам 800к, что вроде как и правда, но, ИМХО, их стоит всё-таки отличать от переводов на счета других клиентов банка.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans написав:Очень интересно, кстати, переводы между своими счетами внутри банка считают. То, что это переводы межу своими счетами, не видно. Указано, что со счета такого-то было переведено на другие счета в банке (не указано, что мои) столько-то, на счет такой-то было получено с других счетов в банке (не указано, что с моих) столько-то. В итоге перевод, например, 200к с одной своей карты на другую и обратно, выливается в оборот по счетам 800к, что вроде как и правда, но, ИМХО, их стоит всё-таки отличать от переводов на счета других клиентов банка.
Ну вот именно это в поясненнях и напишите, только нужно будет объяснить целесообразность подобных операций
clientage написав:Ну вот именно это в поясненнях и напишите, только нужно будет объяснить целесообразность подобных операций
Та я уже сегодня написал
Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами. При р2р-переводах банка не видит кто хозяин обеих карт, а страховой депозит при этом нецелесообразно расходуется. От вам и наказание