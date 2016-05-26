RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4546454745484549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
cohan
 
Повідомлень: 744
З нами з: 27.09.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00

  cohan написав:так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится

Обычно "повышенную бдительность" проявляют банки, которые "не хотят привлекать лишнее внимание"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13863
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7543 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:04

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.

Не-не, только перевод между своими счетами. Но в письме это нигде не фигурирует.

Шо, думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций? :shock:

а если нет документов подтверджающих, лучше перекидывать наверно и вовсе до 1000 у.е. за один раз?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 14.12.20
Подякував: 60 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4546454745484549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, cohan, M-Audio, sergia і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 24, 25, 26
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
251 274719
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:00
M-Audio
Альфа-Банк 1 ... 9238, 9239, 9240
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92397 11008183
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 23:00
cohan
РВС Банк 1 ... 50, 51, 52
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
514 78725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 17:13
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.