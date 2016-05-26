|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54
так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 746
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00
cohan написав:
так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
Обычно "повышенную бдительность" проявляют банки, которые "не хотят привлекать лишнее внимание"
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13865
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7543 раз.
- Подякували: 3645 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:04
clientage написав: ingtrans написав: clientage написав:
Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.
Не-не, только перевод между своими счетами. Но в письме это нигде не фигурирует.
Шо, думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций?
а если нет документов подтверджающих, лучше перекидывать наверно и вовсе до 1000 у.е. за один раз?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92400
|11008496
|
|
|251
|274768
|
|
|514
|78750
|
|