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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4546454745484549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00

  cohan написав:так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится

Обычно "повышенную бдительность" проявляют банки, которые "не хотят привлекать лишнее внимание"
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:04

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.

Не-не, только перевод между своими счетами. Но в письме это нигде не фигурирует.

Шо, думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций? :shock:

а если нет документов подтверджающих, лучше перекидывать наверно и вовсе до 1000 у.е. за один раз?
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 06:16

  cohan написав:так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится

Точно так же было и год назад. Я оформлял первую карту в декабре 2019 г. и ждал СМСки несколько дней. В этот раз СМСка пришла уже на следующий день.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций?

Должен же он показывать "нужность" своей должности.
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  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

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  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:22

  Вкладчик1234 написав:
  cohan написав:так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится

Обычно "повышенную бдительность" проявляют банки, которые "не хотят привлекать лишнее внимание"
та ладно, просто у всех по разному процессы настроены или не настроены :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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