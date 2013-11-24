Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:54
так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
cohan
Повідомлень: 746
З нами з: 27.09.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 62 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00
cohan написав:
так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
Обычно "повышенную бдительность" проявляют банки, которые "не хотят привлекать лишнее внимание"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13869
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7544 раз.
Подякували: 3645 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:04
clientage написав: ingtrans написав: clientage написав:
Небойсь вы это обтяпали как р2р-перевод, а нужно было делать в ИБ как перевод между своими счетами.
Не-не, только перевод между своими счетами. Но в письме это нигде не фигурирует.
Шо, думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций?
а если нет документов подтверджающих, лучше перекидывать наверно и вовсе до 1000 у.е. за один раз?
sergia
Повідомлень: 106
З нами з: 14.12.20
Подякував: 60 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 січ, 2021 06:16
cohan написав:
так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
Точно так же было и год назад. Я оформлял первую карту в декабре 2019 г. и ждал СМСки несколько дней. В этот раз СМСка пришла уже на следующий день.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
Повідомлень: 2251
З нами з: 31.07.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 294 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:54
clientage написав:
думаете маладой гарачый СБшник перебдел, не понял финсмысла подобных операций?
Должен же он показывать "нужность" своей должности.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2465
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 182 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:12
Акція від VISA та ВСІ.СВОЇ
Розраховуйтесь карткою Visa від Forward Bank на сайті vsisvoi.ua та отримуйте додаткову знижку 10% на всі товари!
Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою Visa та сумується до діючих знижок на сайті.
Акція діє до 24.01.2021 р.
Деталі на сайті – vsisvoi.ua
https://www.forward-bank.com/about/actions/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2465
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 182 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:22
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
так они дуют на воду теперь, не помню - писали ли тут, но теперь же новую карту ФОПу не активируют в тот же день, а СМСкой сообщают когда можно: т.е. когда счет в налоговую добавится
Обычно "повышенную бдительность" проявляют банки, которые "не хотят привлекать лишнее внимание"
та ладно, просто у всех по разному процессы настроены или не настроены
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2825
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
331
73569
92402
11009880
252
275025
Нед 17 січ, 2021 09:16 v57