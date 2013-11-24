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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 14:18
Striker а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
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Нед 17 січ, 2021 09:16
v57